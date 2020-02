ExpoGuaçu vai do sertanejo ao pagode

A 21ª ExpoGuaçu agradará a um público variado com atrações do sertanejo raiz e universitário, passando pela música eletrônica e o pagode. É o que mostra a programação completa da festa que acontece dias 17, 18, 23, 24 e 25 de abril e contará com Alok e Os Parazim (dia 17), Marília Mendonça (dia 18), Dilsinho (dia 23), Chitãozinho & Xororó (dia 24) e Jorge & Mateus (dia 25).

A novidade deste ano é que a festa acontece em novo local à Avenida Presidente Tancredo Almeida Neves, principal acesso ao município. A área fica em frente à Praça Francisco Marchese, localizada ao lado da rodoviária. Aliás, a área verde será cercada por tapumes para evitar o estacionamento sobre o gramado.

A programação completa da festa só pôde ser definida recentemente por conta da agenda de shows de algumas atrações. O diretor da Sâmor Eventos, Celso João de Souza, aposta que todos os shows agradarão ao público porque cada um tem seu estilo. Mas destaca que, no caso dos irmãos Chitãozinho & Xororó, o show deste ano marca os 50 anos da dupla, o que traz um toque especial à apresentação. “A música “Evidências”, é sucesso em vários países”, comenta.

A última vez que a dupla se apresentou em Mogi Guaçu foi há cinco anos, quando dividiria o palco com Milionário & José Rico. E, à época, com o falecimento de José Rico, cerca de um mês antes da data de apresentação, o show foi realizado com Chitãozinho & Xororó e Milionário. Imagens de José Rico foram exibidas em telão.

A venda de ingressos para a ExpoGuaçu começará após o Carnaval e os pontos de venda estão sendo definidos. O pacote custará R$ 100 (1º lote). O valor individual para cada dia de festa será de R$ 40 para pista e R$ 80 para a área VIP que fica em frente ao palco. Exceto para o show do Dilsinho que terá ingressos vendidos a R$ 20 (1º lote). O preço do camarote para todos os dias é de R$ 4,5 mil para 10 pessoas.