ExpoGuaçu anuncia atrações e novo local

Aconteceu na manhã desta sexta-feira (24), no Gabinete do prefeito, uma coletiva de imprensa para anunciar as atrações e o novo endereço da 21ª edição da ExpoGuaçu. Os quatro dias de festa serão realizados na entrada principal da cidade, na Avenida Presidente Tancredo Almeida Neves. A área fica em frente ao Campo do Tiro de Guerra, no sentido à Avenida Brasil.

Como de costume, a festa será realizada no mês de abril, nos dias 17,18, 24 e 25, conforme informou o diretor da Sâmor Eventos, Celso João de Souza. Serão duas sextas-feiras e dois sábados de shows, sendo que três deles já estão com as atrações confirmadas: Marília Mendonça no dia 18, Chitãozinho & Xororó no dia 24, e a dupla Jorge & Mateus no dia 25. Souza esclareceu que a atração de abertura da ExpoGuaçu, no dia 17, ainda não foi confirmada. “Ainda não fechamos devido a questões contratuais e de agenda do artista”.

Com relação ao show de Chitãozinho & Xororó, o diretor da Sâmor explicou que a dupla preza em se apresentar pontualmente às 23h00 sem avançar madrugada adentro. “Por isso, vamos confirmar outra atração para depois do show principal”.

O prefeito Walter Caveanha enfatizou que a procura pelo local para realizar a ExpoGuaçu foi um grande desafio, pois a cidade passou a ficar sem espaços devido ao avanço de obras habitacionais. “Questões ligadas ao trânsito e ao som foram analisadas de forma eficaz pela Sâmor”, pontuou o prefeito. O espaço escolhido tem quase 70 mil metros quadrados. “A festa vai apresentar a mesma qualidade com relação aos demais anos”, completou o prefeito.

Com relação aos valores, o público terá um preço mais acessível para os pacotes que custarão R$ 100. “Pensamos em abaixar um pouco o preço para que as pessoas que não têm tanta condição também possam frequentar a festa”, comentou Celso. O valor individual para cada dia de festa será de R$ 40 para pista e R$ 80 para a área VIP que fica em frente ao palco.

O preço do camarote para todos os dias continua em R$ 4.500 para 10 pessoas. As vendas serão iniciadas a partir do dia 18 de fevereiro. Na coletiva, também foi anunciado que a festa contará com estacionamento dentro do recinto, além de outros pontos ao redor, como um espaço que fica ao lado da rodoviária e outro ao lado do shopping.

O prefeito ainda pontuou que a área verde em frente ao evento, o Campo do TG, será isolada. “Peço a compreensão da população com o trânsito naquele trecho nos dias de festa”, finalizou o prefeito.

Porto Mandi

Desde que a ExpoGuaçu deixou de ser realizada na área da Antiga Cerâmica Martini, a Sâmor tem buscado a cada edição um novo local para receber a estrutura da festa. Isso porque, os espaços até então disponíveis na cidade passaram a ser ocupados por empreendimentos imobiliários que estão gerando um crescimento vertical na cidade.

Por essa razão, o prefeito Walter Caveanha falou sobre o sonho existente em se poder fazer a ExpoGuaçu em um local permanente e na região central. “Ao longo desses sete anos não foi possível conseguir isto”, lamentou ao comentar sobre o projeto do Porto do Mandi, que visa retirar a lagoa atrás da Avenida Brasil para futuramente construir ali um grande espaço turístico. “A ExpoGuaçu pode ser feita naquela região, tendo a possibilidade de ter um galpão de exposições para divulgar o que Mogi Guaçu e região produz em agronegócio, indústria e serviços”.

Caveanha disse acreditar que os próximos governantes do município terão interesse em executar o projeto do Porto Mandi, já que trata-se de um crescimento turístico que trará benefícios. “Seja lá quem for o prefeito e, faço estima de que seja o mais capacitado, espero que saiba aproveitar o projeto que vai gerar mais empregos”.