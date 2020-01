Ex-companheiro foge após esfaquear mulher

Uma jovem foi esfaqueada em frente a sua casa pelo ex-companheiro, na manhã da última quarta-feira (15), no Jardim São Pedro. De acordo com a vítima, de 19 anos, ela estava dentro de sua residência quando Rodrigo de Souza, de 24 anos, a chamou no portão dizendo que queria conversar.

A jovem relatou que saiu e atendeu o ex-companheiro de quem se separou há cerca de três meses. No entanto, Souza iniciou uma discussão ao falar que a ex estaria com outro homem, momento em que ele sacou uma faca e a esfaqueou fugindo logo em seguida. A Guarda Civil Municipal foi chamada e quando chegou ao local encontrou a vítima com vários ferimentos na cabeça, pescoço, costas e peito.

A jovem foi socorrida por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa, onde ficou em observação e foi liberada. Isso porque, as facadas causaram apenas ferimentos leves. A GCM fez buscas pelo autor do ataque nas proximidades do crime, mas ele não foi encontrado. A equipe localizou apenas a faca usada por ele.

A mãe da vítima, que presenciou a cena, contou que a filha só conseguiu se desvencilhar do agressor porque ela interviu e o segurou. O caso foi registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) pela delegada titular Juliana Belinatti Menardo como tentativa de feminicídio. A vítima solicitou medida protetiva contra o agressor.