Equipe realiza primeiro amistoso em campo no Furno

O Centro Esportivo “Carlos Nelson Bueno”, no Furno, será palco de uma partida inédita neste domingo (22). Na data será disputado um confronto amistoso de beisebol, com a inauguração do primeiro campo da modalidade esportiva em Mogi Guaçu.

A partida será entre o time do Mandi Guaçu Baseball Team e a equipe Cavalos BSC, de Campinas, e ocorrerá a partir das 9h da manhã. O evento contará com apoio da SET (Secretaria de Esportes e Turismo) e da Prefeitura.

O início do beisebol em Mogi guaçu foi em meados de 2017, com a iniciativa de Robson Lima, fundador da equipe Mandi Guaçu Baseball Team. Com apenas alguns amigos, o esporte começou tímido na cidade, sendo praticado no campo do Tiro de Guerra.

Com o crescimento do grupo, os treinos passaram a ser realizados na área externa ao campo do Furno. A equipe tem como objetivo divulgar esse esporte extraordinário que é o baseball e levar o nome da cidade para o topo da modalidade esportiva.

Inicialmente chamados de Mavericks Mogi, em homenagem a um time norte americano que fez história devido ao seu início difícil, o time teve uma alteração em seu nome procurando uma identidade maior com as características da cidade, sendo assim, a equipe passou a se chamar Mandi Guaçu Baseball Team. Os treinos são abertos e ocorrem todos os domingos a partir das 8h da manhã no campo do Tiro de Guerra.