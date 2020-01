Elektro promove a troca de lâmpadas antigas por LED

Da Redação

A Elektro, em parceria com a Prefeitura, realiza troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes pelo modelo de LED através do projeto “Energia mais Eficiente” até dia 24 de janeiro. O LED é mais eficiente e consome menos energia que os modelos antigos.

Para contar com o benefício, os clientes residenciais ou rurais-residenciais deverão comprovar residência em comunidade popular de baixa renda ou estar cadastrado na TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica) e não podem existir débitos com a concessionária.

Cada munícipe poderá levar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes usadas, com potência igual ou superior a 15W para troca por LEDs.

Já para atendimento das instituições, além de estarem localizadas geograficamente nas comunidades de baixa renda atendidas pelo projeto e atenderem outros critérios técnicos, as edificações deverão funcionar no período noturno e estar adimplente com a concessionária.

Em Mogi Guaçu, o projeto “Energia mais Eficiente” estará realizando a troca das lâmpadas em dois locais: CRAS Leste e na unidade móvel no CAIC. O CRAS Leste está localizado na Rua Arlindo de Oliveira, no Jardim Zaniboni, e o atendimento é feito de segunda a sexta, das 8h00 às 16h00. Já a unidade móvel no CAIC está localizada na Rua Abel Volpe, Jardim Santa Terezinha II, e o atendimento é de segunda a sexta, das 8h00 às 17h00. (Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura).