Educação promove formação continuada para profissionais da área

Da Redação

A Secretaria de Educação de Mogi Guaçu irá realizar formação continuada para profissionais da área entre os dias 28 e 31 de janeiro. No total, 1.200 funcionários participarão das diversas palestras fornecidas pela Secretaria.

O objetivo é capacitar os profissionais de educação das escolas municipais para contribuir com a implantação do Currículo Paulista e com o planejamento de aulas, para que estas que auxiliem no desenvolvimento de competências e habilidades.

A programação será iniciada nesta terça-feira (28). (Com informações da assessoria de imprensa)

Programação da formação continuada dos profissionais da educação: