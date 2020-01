Doação de sangue: Santa Casa tem campanha dia 28

A 1ª Campanha de Doação de Sangue deste ano será no próximo dia 28, na Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu. O trabalho será realizado pela equipe do Hemocentro da Unicamp. Os doadores devem chegar a partir das 7h30 para retirada da senha. A coleta será feita das 9 horas ao meio-dia.

O atendimento será realizado à Rua Chico de Paula, 608, Centro, onde fica o estacionamento de veículos do hospital. Isto porque, as coletas externas do Hemocentro são realizadas com unidade volante (ônibus). Em caso de chuva intensa, o procedimento pode ser cancelado.

O doador deve apresentar boas condições de saúde, estar alimentado, mas evitar a ingestão de comida gordurosa nas quatro horas que antecedam a doação e bebidas alcoólicas 12 horas antes da coleta.

O candidato a doador deve ter entre 18 e 69 anos. É permitida a doação com idade de 16 e 17 anos, porém com o consentimento formal e presencial do responsável legal.