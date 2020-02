Distrito industrial: erosões atrapalham o fluxo de veículos

Buraco em avenida tem gerado queixa de trabalhadores e de vereador

A reclamação sobre a situação precária da Avenida José Maria Rangel, no Distrito Getúlio Vargas II, foi assunto na Câmara Municipal na última segunda-feira (3). O vereador Jéferson Luís da Silva (PROS) reclamou da situação da via e do não atendimento da demanda pelo secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli. “Venho implorando para o secretário de Obras ir comigo no local para verificar a via e nada. Agora nem o celular ele atende mais”, disse em tribuna.

O vereador disse que espera pela resolução do problema e também que a Secretaria de Obras e Viação realize uma operação tapa-buracos nos bairros daquela região e nos distritos industriais.

A Gazeta esteve na Avenida José Maria Rangel nesta semana e observou que a via apresenta crateras que ocupam quase toda sua extensão. Buracos também foram vistos em outras vias do distrito industrial, inclusive um sinalizado com galhos.

Segundo Marcos Domingues, 41, o problema não é novo e quem passa pelo local enfrenta a situação desde o ano passado. “Quando chove enche de água”, disse o trabalhador ao comentar que a via recebe veículos pesados como ônibus e caminhões, além dos carros e motos de trabalhadores.

A reportagem presenciou carros desviando do buraco chegando até subir na calçada para conseguir realizar o trajeto, uma vez que além do desnível, o mesmo está cheio de água, o que impossibilita saber a profundidade.

O secretário da SOV afirmou que desconhecia o problema no trecho e que esteve no local após a reclamação ser repassada pela reportagem. Ele concluiu que a situação é grave e disse que a empresa Premiatta estaria bombeando água diretamente para a rua causando a erosão no asfalto e criando o problema na via.

Franceli reforçou que irão drenar a água em acúmulo, além de realizar a manutenção do trecho. “Vamos notificar a empresa. Não adianta arrumar e continuar indo água”, comentou.

Empresa

A Premiatta negou que esteja escoando água para a via. Um representante da empresa informou que o problema com água no local ocorre apenas em época de chuvas e que já foi protocolado junto à SOV pedidos para a criação de bocas de lobo na avenida e que os pedidos não foram atendidos.