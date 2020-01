Dia 25: 3º Grito de Carnaval em prol da Santa Casa

Da Redação

O 3º Grito de Carnaval será realizado no próximo dia 25, às 21h00, no salão social do Cerâmica Clube, em prol da Santa Casa de Mogi Guaçu. Os ingressos já está à venda na recepção da Santa Casa e também na secretaria do Cerâmica Clube. Eles estão sendo vendidos a R$ 20 e as mesas a R$ 50.

“É o 3º Grito de Carnaval e esse evento foi criado para ajudar a Santa Casa, já que toda a renda será revertida em prol dela. Estamos muito otimistas que será mais um evento de sucesso como foram os anteriores e contamos com a presença da população que gosta de um bom Carnaval e ainda de ajudar a Santa Casa”, comentou o administrador do hospital, Aldomir Arenghi.

O 3º Grito de Carnaval será animado com as apresentações de Paulinho do Cavaco, Tornado Samba Show e também terá show com mulatas. Quem quiser poderá ir com sua fantasia preferida e se divertir num ambiente familiar.

A Santa Casa de Mogi Guaçu constantemente realiza eventos beneficentes, a fim de ajudar na manutenção da instituição. O 3º Grito de Carnaval é um destes eventos que atraem centenas de apoiadores e foliões que, além de curtir a folia, também contribuem com a Santa Casa de Mogi Guaçu. “A Santa Casa faz parte do dia a dia de todos nós. Hoje, quando falamos em saúde pública, temos a Santa Casa de Mogi Guaçu como referência regional. Então, ela precisa de todo nosso apoio e colaboração. Estamos confiantes de que o 3º Grito de Carnaval terá muita adesão das pessoas e será sucesso”, reforçou o provedor da Santa Casa, Romildo Fontaniello.

Além dele, também fazem parte da comissão organizadora do evento, o gerente administrativo da Santa Casa de Mogi Guaçu, Aldomir Arenghi, o médico Dênis de Camilo Carvalho, os representantes da Savisc (Sociedade de Amigos e Voluntários da Santa Casa), Paulo Ricardo Cardoso Munhoz, o Paulinho do Cavaco, funcionários da Santa Casa de Mogi Guaçu e o vice-presidente do Cerâmica Clube, Dib Antonio Filho.