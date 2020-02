Desespero: Ladrão furta carro com criança dentro

Os pais de uma criança de 2 anos viveram momentos dramáticos no final da tarde desta quinta-feira (13), no Jardim Murilo. Isso porque, o carro deles, onde a filha estava no banco traseiro, foi levado por um ladrão.

O furto aconteceu no momento em que o casal estava vendo uma casa para alugar. O pai da criança relatou que apenas ele entrou no imóvel, enquanto sua esposa ficou em pé na calçada e na frente do veículo.

No entanto, no momento em que eles estavam testando o interfone do portão do imóvel acabaram vendo o ladrão levar de forma inesperada o veículo junto com a criança.

O ladrão foi perseguido e detido no Centro da cidade, onde a menina foi recuperada após o susto.

Os pais da criança contaram a Gazeta como tudo aconteceu e os momentos de desespero que viveram. Todos os detalhes você confere na edição impressa do próximo sábado (15).