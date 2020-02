Dengue: doença avança e cidades somam 365 casos

Mogi declara “situação excepcional de emergência” e Guaçu realiza reunião para debater ações de prevenção

Os números das notificações de casos de dengue demonstram que a doença não dá trégua. Juntas, Mogi Guaçu e Mogi Mirim somam 365 casos, o que equivale a 9,6 casos ao dia neste ano. Isto porque, ainda estamos no oitavo dia de fevereiro. Ou seja, a situação é preocupante e tem levando as duas cidades a tomarem medidas voltadas à prevenção. Mogi Mirim, por exemplo, decretou “situação excepcional de emergência”, enquanto Mogi Guaçu terá reunião na próxima segunda-feira (10) para debater ações preventivas.

Os dados da dengue em Mogi Guaçu foram divulgados na tarde de ontem (7) pela VE (Vigilância Epidemiológica), através da assessoria de imprensa. O novo relatório aponta103 casos confirmados, 133 exames com resultado negativo e 29 exames aguardando resultado, totalizando 265 notificações neste ano. Deste total, o maior número de casos foi confirmado na USF (Unidade de Saúde da Família) do Jardim Guaçu Mirim, onde existem 26 casos positivos e 52 notificações. Outros pontos afetados pela doença são Martinho Prado Júnior e a região Centro-Oeste, que já confirmaram nove e sete casos, respectivamente.

De acordo com o relatório, Mogi Mirim lidera a lista de casos importados. Dos 12 casos confirmados, dez pessoas contraíram a dengue na cidade, e, no total, são 36 notificações vindas de lá até agora. Existem outros dois casos positivos de Conchal.

Através da assessoria de imprensa, a Prefeitura recomenda que sejam redobrados os cuidados com os objetos acumuladores de água, que os quintais sejam mantidos limpos e que o lixo seja descartado corretamente. Enfim, ações que visam evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti.

Os sintomas da dengue são febre, dores musculares, dor no fundo dos olhos e manchas vermelhas ao longo do corpo. O morador que apresentar estes sintomas deve procurar o posto de saúde mais perto de sua residência para realizar o exame de sangue. É recomendado evitar a automedicação porque pode agravar os sintomas do infectado e tornar sua recuperação complicada.

EMERGÊNCIA

Também na tarde de ontem (7) a assessoria de imprensa da Prefeitura de Mogi Mirim informou que até quinta-feira (6) havia 262 casos positivos e 1.127 notificações. A situação levou a Prefeitura a declarar “situação excepcional de emergência” em todo o município. “O decreto 8.065, assinado pelo prefeito Carlos Nelson Bueno, auxilia na execução de ações necessárias ao combate e proliferação do mosquito Aedes aegypti e intensifica o plano de contingência de assistência e controle do Aedes”, traz a nota. O decreto será publicado na edição deste sábado (8) do Jornal Oficial de Mogi Mirim.

Na manhã de ontem (7), secretários municipais e representantes do Gabinete participaram, ao lado de integrantes da Sucen (Superintendência de Controle de Endemias) da sala de situação de arbovirose. Na ocasião, a Vigilância em Saúde do município expôs o número de casos da dengue e reforçou o compromisso junto às Pastas no combate ao mosquito.

Entre as demais medidas adotadas pela Prefeitura estão ações que colaborem para a retirada da sujeira das ruas e o descarte correto de lixo, além de salas de hidratação e contratação de médico para a UPA 24h.

Em Mogi Mirim, a partir de segunda-feira (10) ocorre a aplicação de inseticida contra o mosquito da dengue em bairros da zona norte. A aplicação, que se estende ao longo da semana, será informada aos moradores através de carro de som, além da orientação de agentes comunitários de saúde. (Com informações das assessorias de imprensa das Prefeituras de Mogi Guaçu e Mogi Mirim)