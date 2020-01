Corte de árvores causa revolta – Veja Vídeo

Diversas árvores foram arrancadas do canteiro central da Avenida Clara Lanzi Bueno, na região do Jardim Novo e Vila Leila, nesta quarta-feira (29), pela empresa responsável pelas obras do corredor de ônibus. O corte já era esperado por conta do traçado da obra já em andamento na Avenida Alíbio Caveanha, mas causou revolta entre os moradores.

Um grupo de moradores chegou a colocar galhos na avenida como forma de protesto e outro abraçou uma das árvores que seria derrubada, mas nada impediu que o trabalho continuasse durante todo o dia. “Alguns moradores abraçaram a árvore e esse tratorista veio para cima de nós”, denunciou o morador Marcelo Messias ao afirmar que foi agredido por um dos funcionários.

A Guarda Civil Municipal acompanhou parte dos trabalhos no período da tarde, assim como os vereador Rodrigo Falsetti (PTB), Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia (PSD), Natalino Tony Silva (Rede) e Fábio Aparecido Luduvirge Fileti (PSDB), que tiveram que explicar aos moradores que não foi o Legislativo que autorizou a obra, mas sim o chefe do Executivo.

Além dos moradores, motoristas passavam pelo local e lamentavam o corte das árvores. “Que judicação. Essas árvores estão aí há anos e estão derrubando para fazer uma obra que ninguém precisa”, lamentou um morador.

