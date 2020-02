Corte de árvores causa questionamentos

O canteiro central da Avenida Clara Lanzi Bueno dará lugar ao corredor de ônibus já iniciado pela Prefeitura

“Por que estão fazendo isso?”, “Quem pediu corredor de ônibus?”, “Quem autorizou esse absurdo?”, “Não sabia que ia chegar aqui”, “Por que fazer isso com as árvores?”. Esses foram alguns dos questionamentos feitos quando a Gazeta chegou na Avenida Clara Lanzi Bueno, na quarta-feira (29), para acompanhar o corte de árvores autorizado pela Prefeitura. Os questionamentos eram feitos por moradores e comerciantes do local que abordavam a reportagem para mostrar sua indignação com o trabalho. Os questionamentos acima listados são só alguns que podem ser transcritos, pois o sentimento de revolta entre os moradores era grande.

A situação mostrou que quase ninguém sabia do projeto da Administração Municipal em continuar ali as obras do corredor de ônibus. Segundo a Secretaria de Comunicação Social, “a derrubada das árvores (e não são todas) faz parte de um projeto da Prefeitura de construção da Avenida Alíbio Caveanha. A segunda fase da obra está perto de sua conclusão – esse trecho começa a partir da SP-342, ao lado da Cerâmica Lanzi, e segue até o Ypê Amarelo, extremo norte da cidade, quase divisa com Estiva Gerbi”.

O projeto é feito em duas etapas, sendo que a segunda fase é custeada com recursos próprios da Prefeitura e a que iniciou esta semana com R$ 2.585.810,15 do financiamento de R$ 29 milhões feito pelo município em dezembro de 2018. Nesse pacote, estão previstas as obras de mobilidade urbana – Avenidas Brasil, Trabalhadores- Alíbio Caveanha-, duas pontes e infraestrutura nas pontes existentes (Avenida Brasil e Ponte de Ferro).

O projeto prevê pavimentação, recapeamento, ciclovia, passeio e iluminação da Avenida Alíbio Caveanha, onde também haverá o corredor de ônibus. Além disso, a Avenida Clara Lanzi será recapeada.

Mas nem mesmo essas explicações foram suficientes para acalmar os ânimos dos moradores. Ainda na quarta-feira, um grupo de moradores chegou a colocar galhos na avenida como forma de protesto e outro abraçou uma das árvores que seria derrubada, mas nada impediu que o trabalho continuasse ao longo da semana. “Alguns moradores abraçaram a árvore e esse tratorista veio para cima de nós”, denunciou o morador Marcelo Messias ao afirmar que foi agredido por um dos funcionários.

Ontem (31), as árvores continuaram sendo arrancadas, enquanto outra equipe trabalhava na remoção dos galhos e dos troncos. O sentimento entre os moradores do Jardim Novo e Vila Leila é de tristeza. “Que judiação. Essas árvores estão aí há anos e estão derrubando para fazer uma obra que ninguém precisa”, lamentou um morador.

Outra fase

A primeira fase da obra teve início com a retirada de árvores daquele canteiro central (antes da Cerâmica Lanzi). Essa avenida contará com duas pistas, com faixas nos dois sentidos para todo tipo e veículo, pontos de parada de ônibus, ciclovia, acessibilidade, sinalização e iluminação em led. “Este trecho da Avenida Alíbio Caveanha será construído a partir da SP-342 até a sede do Batalhão de Polícia Militar, interligando, assim, com a Avenida dos Trabalhadores até o Centro, e ligando, na sequência, com a Avenida Mogi Mirim, até o extremo sul da cidade”, explicou a Prefeitura.

Mas vale pontuar que os projetos apresentados até agora contemplam até o Batalhão da PM.