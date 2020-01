Conselheiros tutelares eleitos são empossados

Os cinco novos conselheiros tutelares de Mogi Guaçu foram empossados na noite desta sexta-feira (10), em uma cerimônia realizada na Câmara Municipal. O novo quadro de conselheiros foi eleito em 6 de outubro de 2019 para cumprir um mandato de quatro anos que vai de 2020 a 2023, assim como acontece em todos os Conselhos Tutelares do país.

Os cinco titulares eleitos são Adilson Cândido de Almeida, Marcos Vinícius de Mello, Marilsen Bueno, Cássia Estancial e Aliane Dalbo Roberto de Oliveira. Vale lembrar que Aliane foi eleita como primeira suplente de Cláudio Aparecido Indalécio que em dezembro desistiu de assumir a vaga. Os cinco suplentes eleitos também tomaram posse na solenidade que contou com a presença da presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Arlete Pessiquelli da Silva, que agradeceu o trabalho realizado pelos conselheiros anteriores e desejou sucesso aos empossados. “Que eles desenvolvam com seriedade, competência e discernimento as demandas que chegarão ao CT para que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam cumpridos com zelo”.

O conselheiro Adilson de Almeida foi o único a ser reeleito na eleição ao receber 851 votos, sendo também o candidato mais votado. Por essa razão, ele já inicia o novo quadriênio como sendo o presidente do Conselho Tutelar. Este será o segundo mandado de Almeida. “Quero abraçar cada pessoa que está me dando a oportunidade de continuar a defender os direitos das crianças e dos adolescentes de Mogi Guaçu”.