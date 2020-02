Circuito de Blocos tem inscrições abertas para foliões

Da Redação

A Secretaria de Cultura e Turismo de Itapira já está com inscrições abertas para os blocos que desejam participar do lV Circuito de Blocos “Zezo Marconi” que será no sábado, dia 22 de fevereiro. A concentração será a partir das 16h30 no estacionamento do UNIESI, na Avenida Rio Branco.

Apesar de o evento ser aberto e gratuito para todos os foliões, a pasta está solicitando o cadastro dos grupos já organizados para facilitar na organização do desfile. Esse cadastro pode ser feito presencialmente na sede da Secretaria de Cultura e Turismo (Rua Ribeiro de Barros, nº 62, Centro), pelo e-mail [email protected], por mensagem na página ‘Secretaria de Cultura e Turismo de Itapira no Facebook’ ou ainda através do formulário online disponível no link https://forms.gle/Dd9v6nGHNLB6q8ca6.

Em todos os casos é necessário informar o nome do bloco, quantidade de participantes, se tem ou não bateria, nome completo, endereço e documentos do responsável.