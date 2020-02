Cipó de Saber abre inscrições para pré-vestibular gratuito

Por Igor Rodrigues

O coletivo Cipó de Saber abriu as inscrições para a turma de 2020. Há quatro anos, o programa realiza oficinas de aprendizagem gratuitas aos sábados para estudantes em fase de preparação para o vestibular. O trabalha, realizado de forma voluntária por professores e comunidade, ajudou dezenas de estudantes a conquistarem vagas e bolsas para universidades espalhadas pelo país.

Professores também podem se inscrever para atuar no projeto no decorrer do ano letivo para realizar as oficinas de aprendizagem no espaço. As inscrições podem ser realizadas pelas redes sociais do projeto até dia 22 de fevereiro facebook.com/cipodesaber ou pelo instagram.com/cipodesaber.