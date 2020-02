Caminhão bate em carro e deixa feridos

Um grave acidente de trânsito ocorrido no início da tarde deste sábado (8) na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves deixou três pessoas feridas, sendo que uma delas, uma mulher chamada Joyce está em estado grave.

O acidente foi entre um carro WV/Gol e um caminhão. De acordo com a Guarda Civil Municipal, a princípio o caminhão cortou a frente do carro que havia acabado de sair de um posto de combustível do Jardim Igaçaba.

A batida entre os dois veículos foi tão forte que destruí a frente do gol. O condutor do caminhão nada sofreu.

As vítimas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa, onde uma delas está em estado grave.

A ocorrência foi atendida pelos GCMs Thiago, Ralph e Salvador e contou também com o trabalho do Corpo de Bombeiros e do apoio de outras equipes da GCM e da PM.