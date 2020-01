Buracos, mato e falta de sinalização geram reclamação

Por Igor Rodrigues

A estrada Miguel Martini, mais conhecida como estrada da Cachoeira, que liga as Mogi Guaçu e Mogi Mirim, tem gerado desconfortos para motoristas que utilizam a via. Quem passa pelo local depara-se com cenas típicas de Zona Rural: uma paisagem bonita, além do vasto verde e várias chácaras pelo caminho.

O local também se destaca por conta dos tradicionais restaurantes da região e o movimento de carros cresce, principalmente aos fins de semana. Moradores que não quiseram ser identificados comentaram sobre os riscos de acidentes no trecho. “Não tem sinalização e os motoristas passam correndo”, diz um morador.

Além do problema da velocidade, buracos na via também geram reclamações. “O acostamento está com entulho e parte da mata está entrando na via”, completou o morador se referindo à dificuldade de transitar no local.

A Prefeitura de Mogi Guaçu informou que a limpeza do espaço foi solicitada à Saama (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente). Em relação à erosão na via foi informado que uma equipe faria o tapa-buraco na via ainda no último dia 17. Porém, a Gazeta retornou ao local e constatou que nenhuma das demandas foi resolvida. Não houve resposta em relação à sinalização da via.

Em Mogi

Na última terça-feira (21), a Secretaria de Agricultura de Mogi Mirim iniciou os trabalhos de roçagem na Rodovia Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, estrada da Cachoeira. Os serviços de limpeza são realizados em toda a extensão viária.

Já as áreas pertencentes as chácaras e demais espaços privados estão sob monitoramento da Central de Fiscalização. Em caso de irregularidade, o órgão emite notificação determinando a limpeza do espaço. O proprietário fica sujeito à multa de R$ 2,52 por metro quadrado, caso a ordem seja descumprida.