Boneco em via faz prefeito registrar B.O.

Um boneco inflável foi deixado na Avenida Clara Lanzi Bueno, durante o corpo de árvores

Um boneco inflável com roupa de presidiário e com o rosto do prefeito Walter Caveanha (PTB) em cima de uma caminhonete Chevrolet/S10 branca acabou virando caso de polícia. Isso porque, na tarde da última quarta-feira (29), Caveanha deparou-se com o veículo, que carregava o boneco em sua traseira, estacionado na Avenida Clara Lanzi Bueno, na Vila Leila.

O prefeito informou no Boletim de Ocorrência que estava no local acompanhando as obras do corredor de ônibus quando flagrou a cena. Porém, populares afiram que não viram Caveanha no local.

O chefe do Executivo apontou Benedito Pereira Costa Júnior, conhecido como Coronel Costa, como sendo o possível proprietário da caminhonete. Por essa razão, Caveanha foi até a delegacia e elaborou contra ele um B.O. por desacato. O prefeito teria descrito que a roupa de presidiário do boneco que faz alusão a ele o coloca em condição de ladrão e estelionatário.

A Gazeta apurou que o veículo não seria de propriedade de Coronel Costa, que nega qualquer envolvimento com o boneco inflável. O acusado será ouvido na próxima terça-feira (4), na CPJ (Central de Polícia Judiciária).