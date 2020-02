Assaltante é preso após cometer roubos no Jardim São Francisco

Na noite desta segunda-feira (3), assaltantes vindos da cidade de Alfenas (MG) praticaram dois roubos no Jardim São Francisco, em Mogi Guaçu.

O primeiro alvo dos criminosos foi uma lanchonete localizada na Rua Alberto Ramalho. Imagens da câmera de segurança flagraram o momento em que a vítima, um empresário, foi surpreendida por dois criminosos. Um deles, que estava com uma camiseta azul amarrada no rosto, comandou toda a ação. Fazendo menção de estar armado ele pediu ao empresário que entregasse o dinheiro do estabelecimento. Os dois ladrões deixaram o local após pegarem R$ 234,35.

Em seguida, na mesma rua, uma mulher foi abordada pelos assaltantes e teve o seu carro, uma EcoSport preta, roubada. Ela relatou no Boletim de Ocorrência que foi abordada por dois indivíduos no momento em que chegava em sua casa, sendo que um deles estava armado.

A Polícia Militar estava pela região fazendo um patrulhamento e foi avisada dos crimes. Com isso, o veículo logo foi localizado em um posto de combustível, no Jardim Canaã I.

O condutor do veículo, um homem de 20 anos, foi detido. Dentro do automóvel, os policiais militares Zerneri e Alan encontraram o dinheiro levado da lanchonete e a camiseta azul usada por ele para tapar o rosto.

O assaltante foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde tentou se passar por outra pessoa, mas não conseguiu. Ele ainda entregou a identidade de seu comparsa, que também é de Alfenas. Uma das vítimas compareceu ao plantão policial e reconheceu o homem detido como sendo sem sombra de dúvida o criminoso que foi encaminhado à cadeia de Itapira.