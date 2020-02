“Amigos de Boa Fé”organiza evento beneficente

Com o slogan “Pouco pra você, pode ser muito para o outro”, a Associação de Apoio à Pessoa com Câncer – Amigos de Boa Fé realiza nesta sexta-feira (14), das 14 às 20 horas, o “Liquida Solidária”. Trata-se da venda de produtos importados e diversificados que acontecerá no Cerâmica Clube, Centro.

Estarão à venda maquiagem, telas, semijoias, bolsas, presentes, artigos de decoração, roupas esportivas, moda infantil e moda feminina. Tudo em prol da arrecadação de recursos para manutenção da entidade que funciona em imóvel alugado no Jardim Planalto Verde.

A finalidade da “Amigos de Boa Fé” é assistir aos pacientes em tratamento de câncer no HM (Hospital Municipal) “Dr. Tabajara Ramos”, mas que residem que outras cidades. Por isso, oferecem a estadia. Com a inauguração do serviço de radioterapia – prevista para os próximos meses – a diretoria já prevê que o número de assistidos irá aumentar. E, com isto, também as despesas de manutenção.