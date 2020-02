Algumas árvores cederão espaço para as baias de parada de ônibus

Árvores já foram demarcadas no canteiro central da Avenida dos Trabalhadores

Quem passa pela Avenida dos Trabalhadores, a partir da rotatória de acesso ao Jardim Bela Vista, observa várias árvores do canteiro central marcadas com tinta branca. Isto até a extensão da via no Cemitério Santo Antônio, no Jardim Novo. A marcação é um indicativo dos locais que podem receber baias de parada de ônibus. Portanto, parte das quase 90 árvores marcadas será cortada.

O secretário de Obras e Viação, Salvador Franceli, afirma que a equipe está avaliando quantas baias haverá nesta extensão da Trabalhadores e, portanto, a marcação das árvores mostra locais adequados para esta intervenção. Todavia, ele afirma que não significa que todas estas árvores serão cortadas. “Tradicionalmente os corredores de ônibus têm o embarque e desembarque pelo lado esquerdo. Na Alíbio Caveanha será assim, mas não quer dizer que vamos cortar todas as árvores”, comenta.

Sobre a extensão do canteiro central passará pista de caminhada e ciclovia que receberão massa asfáltica (CBUQ), terão guia e sarjeta e também iluminação com lâmpadas de led de 150W. O traçado em alguns trechos está demarcado com estacas. “Pelo projeto, a pista de caminhada e a ciclovia começam na ponte de ferro e se estendem até o Ypê Amarelo”, detalha Salvador.

A obra completa o projeto de mobilidade urbana traçado pela Administração Municipal que abrange também a Avenida Brasil, além das duas mencionadas. As Avenidas Brasil e Trabalhadores estão sob a responsabilidade da Construtora Simoso, enquanto a JSA fará a outra parte da Alíbio Caveanha. O investimento total previsto é de R$ 12,4 milhões, sendo R$ 5,1 milhões para a Avenida Brasil, R$ 3,6 milhões para a Alíbio Caveanha e R$ 3,6 milhões para a Avenida dos Trabalhadores. O prazo de contrato para as obras é de seis meses. As três obras têm contrapartida da Prefeitura e são provenientes de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.