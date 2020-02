Acusado de estupro linchado deixa a UTI

Caso ocorreu no início da semana após o acusado ser apontado como o responsável por um estupro de uma adolescente

Na manhã desta sexta-feira (7), um homem, de 26 anos, que estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa, foi transferido para um quarto do hospital, o que significa uma melhora em seu quadro de saúde. Ele deu entrada no hospital, na noite da última segunda-feira (3), com fraturas na face e no tórax e foi direto para a UTI. A agressão sofrida por ele aconteceu no Jardim Santa Terezinha após ele ser apontado como sendo um estuprador.

De acordo com a Polícia Militar, naquela noite, uma viatura foi chamada até a Rua Margarida Cavalhieri para atender a vítima que havia sido agredida por populares que souberam que ela tinha estuprado uma adolescente, de 16 anos, na noite do último dia 31, sendo que o caso já havia sido registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Ao chegar ao local, os policiais militares acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o acusado de estupro foi socorrido até a Santa Casa, onde deu entrada com fraturas na face e no tórax.

Nenhum autor das agressões foi identificado ou preso. Na CPJ (Central de Polícia Judiciária), o delegado de plantão Antônio Aparecido de Souza registrou um Boletim de Ocorrência de lesão corporal. O B.O. da PM ainda relata que a adolescente reconheceu a vítima de agressão como sendo o estuprador, tanto que passou mal e precisou ir até o UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Jardim Novo II.

Estupro

No Boletim de Ocorrência da DDM, a mãe da adolescente relata que a filha foi vítima de estupro na manhã do último dia 31, também no Jardim Santa Terezinha. Ela conta que naquele dia saiu de casa antes da filha e viu um rapaz em atitude suspeita na rua, motivo pelo qual ligou para a adolescente pedindo que ela trancasse a casa. Logo depois, a adolescente também saiu de casa e, enquanto estava a caminho do trabalho, viu que estava sendo seguida por um rapaz que em determinado momento a agarrou, tapou sua boca e fez ameaças usando uma faca.

Ele levou a vítima até uma praça e a estuprou. Após o crime, o estuprador ainda fez novas ameaças a vítima para que ela não contasse nada a ninguém. O Conselho Tutelar acompanhou mãe e filha e realizou os encaminhamentos necessários. O caso foi registrado pela delegada titular da DDM Juliana Belinatti Menardo, que não quis comentar o caso.